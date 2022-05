0 Facebook Napoli, spari in pieno pomeriggio a Soccavo: ferito un 45enne con precedenti. Indagini in corso Cronaca 17 Maggio 2022 20:42 Di redazione 1'

Si torna a sparare a in città, Un 45enne è stato ferito da un colpo di pistola, nel pieno pomeriggio di oggi 17 maggio a Soccavo, quartiere di Napoli, a riferirlo è Fanpage. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, la vittima risulta avere dei precedenti penali.

Spari a Soccavo: ferito Antonio Ernano

L’uomo si chiama Antonio Ernano di 45 anni. Poco dopo le 17 è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli. Ai sanitari e poi agli agenti, il 45enne ha detto semplicemente di esser stato ferito da alcuni sconosciuti che gli sarebbero piombati addosso sparandogli contro diversi colpi di pistola. Un solo proiettile lo ha colpito: nella zona del gluteo. L’uomo è stato medicato e non rischia la vita.

Indagini in corso

Alla Squadra Mobile della Questura di Napoli sono affidate le indagini. I bossoli dei colpi sono stati trovati – come indicato dalla vittima – a via Palazziello. L’area non risulta avere telecamere. Dai primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine, Antonio Ernano non sembra essere legato alla malavita del posto.