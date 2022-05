0 Facebook Ilaria voleva assistere al concerto di Vasco a Napoli, muore prima di realizzare il suo sogno Cronaca 18 Maggio 2022 10:49 Di redazione 1'

Ilaria aveva un sogno: quello di assistere al concerto di Vasco Rossi a Napoli dopo due anni di cure. Un calvario iniziato a novembre 2020, il cuore che la costringeva a restare in ospedale e non condurre una vita normale a causa di un problema congenito: Ilaria ha un solo venritrcolo.

Fanpage riporta la notizia della lotta di Ilaria per la vita: “Mi ripetevo che prima o poi sarebbe finita. Vorrei riuscirci entro giugno” perché il prossimo 7 giugno il cantante, che le è stato vicino Durant e il ricovero in ospedale, si esibisce a Napoli. “La canzone che mi rappresenta di più è “Vivere”, perché sono proprio io. Quando dice “vivere anche quando sei morto dentro”. Fondamentalmente è un po’ così, facevo vedere di stare bene, poi dentro mi sentivo un po’ una pezza, quindi questa frase mi rappresenta molto perché effettivamente continuavo a vivere, nonostante per un momento cedevo allo stare male, al dolore, dicevo basta non ce la faccio più”.

Purtroppo pochi giorni fa si è riaggravata, ancora una corsa in ospedale, l’ultima, dove è morta.