Napoli, tragedia a Soccavo: va a fare jogging e muore davanti a tutti, lo strazio della famiglia

Una terribile tragedia è avvenuta lo scorso pomeriggio in via Spartaco, a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli. Un uomo si circa 60 anni è deceduto in strada davanti ai passanti. A darne notizia il gruppo Facebook “Amici di Via dell’Epomeo e Soccavo”.

Sono stati stesso gli utenti a raccontare quei momenti molto tragici. A quanto pare l’uomo era in tenuta sportiva e stava correndo. Pare che il suo cuore si sia improvvisamente fermato mettendo fine alla sua vita. Per conoscere le cause esatte del decesso però forse occorrerà l’autopsia, a meno che non si ritenga subito che siano state cause naturali a decretarne la morte.

Tantissime le persone che hanno scritto sul gruppo di aver assistito alla straziante scena anche al momento dell’arrivo dei parenti della vittima.