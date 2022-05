0 Facebook Carcere di Poggioreale, morto il sovrintendente Giulio Di Domenico: colto da un infarto mentre era in servizio Cronaca 17 Maggio 2022 16:49 Di redazione 1'

Un probabile infarto che gli ha stroncato la vita mentre era in servizio. Ieri sera, lunedì 16 maggio, è scomparso il sovrintendente Giulio Di Domenico, in forza presso il Carcere di Poggioreale di Napoli, al reparto San Paolo.

Aldo Di Giacomo, segretario nazionale del Sindacato polizia penitenziaria ha spiegato relativamente alla morte di Giulio Di Domenico: “Colto probabilmente da un infarto in servizio intorno alle 23, ieri sera Giulio è venuto a mancare, lasciando nello sgomento i colleghi e quanti lo conoscevano. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e probabilmente sarà disposta l’autopsia“.

Il tributo a Giulio Di Domenico

Il segretario Di Giacomo ha poi voluto rendere omaggio a Giulio Di Domenico con delle bellissime parole: “Giulio, oltre che essere buon padre di famiglia, era una persona sempre disponibile per gli amici e ben disposto verso gli altri. Ottimo lavoratore, mai assente in servizio, era un riferimento per i colleghi. Restiamo uniti al dolore della famiglia a cui esprimiamo le nostre più sentite condoglianze“.