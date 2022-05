0 Facebook Isola dei Famosi, Ilary Blasi cade dallo sgabello durante la diretta: “Abbiamo chiuso col botto” La conduttrice è stata così bersagliata da tante battute dell'opinionista Nicola Savino Spettacolo 17 Maggio 2022 16:23 Di redazione 2'

Piccolo incidente per Ilary Blasi durante la puntata di ieri, lunedì 16 maggio dell’Isola dei Famosi . Nel corso della diretta la presentatrice del reality è improvvisamente caduta dallo sgabello su cui era seduta.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi cade dallo sgabello

Mentre erano in corso le nomination, Ilary Blasi era poggiata su uno sgabello quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è caduta, tra le risate di tutto il parterre, a terra. I vari opinionisti presenti in studio sono andati subito in soccorso della conduttrice che ha subito rassicurato tutti ed è scoppiata a ridere.

“E’ stata la giacca che pesa 9 chili”

“E’ stata la giacca che pesa 9 chili“, ha detto ridendo la Blasi che, già a inizio puntata aveva lamentato la pesantezza dell’indumento da lei indossato. La conduttrice è stata così bersagliata da tante battute dell’opinionista Nicola Savino e dai replay in slow-motion della caduta da parte del regista del programma Roberto Cenci. “Abbiamo chiuso davvero con il botto“, ha chiosato la presentatrice conscia del comico ‘incidente’.

IL VIDEO DELLA CADUTA