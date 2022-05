0 Facebook Tragedia a Pontecagnano, uomo si suicida lanciandosi dal 5° piano: è morto sul colpo Cronaca 16 Maggio 2022 14:12 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma quello accaduto ieri, domenica 15 maggio a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Un uomo si è suicidato lanciandosi dal quinto piano della propria abitazione. Per il 55enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Tragedia a Pontecagnano Faiano, intorno alle 13, in corso Umberto I, come riferito dal portale zeroottonove, un uomo di 55 anni, P.F. si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano della propria abitazione. L’uomo – che viveva da solo – soffriva di un disturbo depressivo acuto ed era in cura da diverso tempo.

Un volo di oltre 20 metri

Come riportato da Il Mattino, l’uomo si è lanciato dalla finestra ed è deceduto subito dopo per il violento schianto contro l’asfalto. Un volo di oltre venti metri. Sull’immane tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia.