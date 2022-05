0 Facebook Napoli, rapina a mano armata in un supermercato del Vomero: ladri in fuga col bottino Rapina a mano armata in un supermercato del Vomero. L'intervento dei carabinieri sul posto. Vi sono indagini in corso. È caccia ai malviventi Cronaca 16 Maggio 2022 19:50 Di redazione 1'

Alle ore 19.00 circa i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Francesco Cilea. Poco prima ignoti armati di pistola erano entrati all’interno di un supermercato facendosi consegnare l’incasso davanti ai clienti presenti per poi fuggire.

Ricerche ancora in corso da parte dei militari. Nessun ferito.