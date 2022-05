0 Facebook Dolore nel Napoletano, Gianluca morto a causa di un malore a soli 16 anni Cronaca 14 Maggio 2022 18:54 Di redazione 1'

Lacrime di dolore nel Napoletano, dove si è spento a 16 anni Gianluca Schettino, a causa di un malore provocato da una arresto cardiaco. Il giovane, originario di Gragnano, pare fosse solo a casa.al momento della tragedia improvvisa.

Il ragazzo era un giovane calciatore, come riporta il Meridiano. Tantissimi i messaggi di cordoglio per lui:

“Mister Schettino non c’è più. Un ragazzo di 16 anni, con valori ed educazione. Un lavoratore instancabile e molto riservato. Un legame che andava oltre il semplice ruolo che ricopro. Di te conserverò sempre uno splendido ricordo e, come me, i tuoi amici. Ti ricorderemo in ogni gesto, in ogni azione. Caro Gianluca a te e alla tua famiglia dedico una preghiera profonda”.