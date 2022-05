0 Facebook Va ad Empoli per seguire la Salernitana, ma un malore gli stronca la vita: muore tifoso di 43 anni Cronaca 15 Maggio 2022 14:17 Di redazione 1'

Doveva andare a vedere la Salernitana, in trasferta a Empoli, ma un probabile e improvviso malore gli ha stroncato la vita. Tragedia a Fiesole, in provincia di Firenze, un uomo di Battipaglia è deceduto in camera d’albergo. A riportare la notizia è Battipaglia1919.it.

Alessandro Manzo muore per un improvviso malore

Alessandro Manzo, 43enne di Battipaglia è morto in camera d’albergo, probabilmente per via di un malore. A lanciare l’allarme, il fratello della vittima, assieme a il nipote, che non avevano contatti da qualche ora con loro familiare. I tre si erano dati appuntamenti allo stadio Castellani di Empoli per seguire la trasferta della Salernitana in terra toscana.

La drammatica scoperta del fratello

Alessandro Manzo, si era trasferito a Fiesole dalla sorella per lavorare nel settore turistico. Il fratello maggiore, preoccupato dal non ricevere notizie del 43enne, è andato a trovarlo in albergo dove ha purtroppo fatto la drammatica scoperta del corpo senza vita della vittima.