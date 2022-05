0 Facebook Tragedia in mare, sub di Pompei muore annegato in Abruzzo: stava pescando dei polpi Cronaca 15 Maggio 2022 13:47 Di redazione 2'

Tragedia nelle acque di Chieti, in Abruzzo. Un sub di 51 anni di Pompei, per cause ancora tutte da chiarire, è morto. A lanciare l’allarme, nella prima mattinata un amico della vittima. Ancora da definire la dinamica del dramma. A riportare la notizia è Fanpage.

Pescatore di Pompei annegato in Abruzzo

Un pescatore subacqueo di 51 anni di Pompei è stato trovato morto annegato questa mattina in Abruzzo. La salma dell’uomo è stata rinvenuta al largo del litorale abruzzese, nei pressi della spiaggia di San Vito Chietino, sulla Costa dei Trabocchi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era arrivato nella notte in compagnia di un amico per pescare dei polpi. Si sarebbe tuffato in mare, ma non sarebbe più riemerso.

L’allarme lanciato dall’amico

A lanciare l’allarme, alle prime luci dell’alba l’amico che ha allertato subito i Carabinieri della Compagnia di Ortona, in provincia di Chieti che ha chiesto l’ausilio dei mezzi della Capitaneria di Porto. Anche i Vigili del Fuoco di Pescara, con tanto di elicottero, hanno partecipato alla ricerca dell’uomo. Proprio il mezzo aereo ha avvistato, dopo alcune ore, il corpo del pescatore. La salma è stata quindi recuperata e portata a riva, con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.