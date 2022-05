0 Facebook Battipaglia, 23enne tenta il suicidio lanciandosi dal 3° piano: si ferisce gravemente alla gola Cronaca 8 Maggio 2022 12:02 Di redazione 2'

Vero e proprio dramma quello accaduto alle prime luci dell’alba a Battipaglia, in provincia di Salerno. Come riferisce il quotidiano ‘Il Mattino‘, un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Salerno dopo essersi ferito quasi fatalmente nel tentativo di suicidarsi.

23enne si taglia la gola tentando il suicidio

Il giovane che vive assieme alla madre, la sorella e la nonna, da tempo soffre di depressione ed ha manifestato più volte la volontà di togliersi la vita. I familiari hanno provato a fargli cambiare idea. Il 23enne, uscito dal suo appartamento, ha provato a lanciarsi dalla finestra delle scale, al terzo piano del palazzo. I parenti sono riusciti a fermarlo ma il ragazzo, con la testa, ha rotto la finestra restando incastrato e procurandosi una ferita molto profonda alla gola.

Il ragazzo è in prognosi riservata

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Battipaglia e i soccorsi del 118. Il 23enne immediatamente trasportato all’ospedale di Battipaglia dove è stato necessario un primo intervento chirurgico. Poi, il giovane è stato trasferito all‘ospedale di Salerno dove versa in prognosi riservata. Fortunatamente, nonostante l’ingente perdita di sangue dovuta alla ferita alla gola, il ragazzo non è in pericolo di vita.