Nonna Adele al settimo cielo, oggi si sposa la figlia: grande festa e tanti neomelodici! Spettacolo 14 Maggio 2022

Oggi grande gioia per Nonna Adele, diventata fenomeno di Tik Tok grazie alle sue colorate ricette napoletane. La Nonna più social di sempre ha trovato un modo tutto suo per proporre, in napoletano, grandi classici. L’originalità sta nel tocco personalizzato che ha dato vita ad esempio al Casatiello Stracciato. E quella in cucina è fondamentale.

Oggi per Nonna Adele, e per la sua famiglia, è un grandissimo giorno: si sposa la figlia Giusy. La ragazza ha detto di sì al suo Enzo presso il Castello Santa Caterina, che si trova a Cercola, in provincia di Napoli. La cerimonia, iniziata intorno alle 11.30 , è stata un vero successo. Tanti gli invitati e per la festa ospiti di rilievo come i cantanti neomelodici: Franco Calone, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, Gianni Fiorellino.

Grandissima emozione per la cerimonia religiosa: elegante e raffinata. La preparazione degli addobbi floreali e la location ricordano moltissimo un matrimonio stile americano: all’aperto, in giardino. Dagli scatti si nota la grandissima gioia di nonna Adele e la felicità di sua figlia nel giorno più bello per lei. Non possiamo fare altro che farle tanti auguri!