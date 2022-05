0 Facebook Lutto nel Napoletano, muore giovane mamma: Maddalena lascia due figli Cronaca 14 Maggio 2022 13:37 Di redazione 1'

Lacrime di dolore in provincia di Napoli e anche in quella di Caserta. Si è spenta una giovane mamma, Maddalena Antignano. La donna, 46 anni, lascia il marito e due figli.

Sconvolti i comuno di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli e Parete, in provincia di Caserta. La donna lavorava per la ditta di famiglia.

La sua morte ha gettato nello sconforto amici e parenti che la stanno ricordando sui socia. I funerali si sono tenuti questo pomeriggio alle 16 presso la chiesa della Trinità di Parete.