0 Facebook Alessandro Siani, il gesto per il matrimonio di Francesco Merola: “Una promessa a Mario Merola” Spettacolo 14 Maggio 2022 11:46 Di redazione 1'

Alessandro Siani ha mantenuto la promessa a Mario Merola nel giorno de matrimonio del figlio Francesco con Mariana Mercurio. Il comico e regista napoletano ha invitato per la coppia di neosposi ben 500 rose rosse a La Sonrisa.

Dietro il gesto di Siani c’è una promessa fatta al padre dello sposo, di cui lo stesso regista racconta: “Nel 2004 il re della sceneggiata festeggiava il settantesimo compleanno e i 45 anni di carriera con un grande concerto al porto di Napoli, a cui aveva invitato colleghi ed amici famosi. Io ero un giovane comico. Mario mi fece esibire davanti a migliaia di persone e mi disse scherzando: “Mi dovresti regalare 500 rose per esser salito sul palco!!”. Ai tempi non riuscii a realizzare il suo desiderio. Non l’ho fatto per Mario , ma per Francesco si!”.

Insomma un gesto di gratitudine fatto per il grande Mario Merola al quale devono l’inizio della carriera anche Nino D’Angelo, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio.