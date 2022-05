0 Facebook Operaio morto a Secondigliano, il ricordo del caro amico: “La sua scomparsa ci ha devastato” Ai microfoni di Voce di Napoli è intervenuto Fedele Piscopo, un caro amico di Walter Carbone Cronaca 13 Maggio 2022 12:37 Di redazione 2'

Enorme lo sgomento per la morte di Walter Carbone, 48enne originario di Volla. L’ennesimo incidente sul lavoro: l’uomo stava effettuando un sopralluogo sul tetto della piscina comunale sul corso di Secondigliano, quartiere di Napoli, quando è precipitato per circa 12 metri.

Walter Carbone, l’operaio morto a Secondigliano

L’operaio, era sul tetto in legno lamellare per una sopralluogo, quando poi è precipitato per circa 12 metri. La corsa all’ospedale Cardarelli è stata inutile, è morto intorno alle ore 12 di ieri, 12 maggio, presso la struttura ospedalieradi Napoli. Walter Carbone lascia la moglie e due figli.

Il ricordo dell’amico Fedele Piscolpo

Ai microfoni di Voce di Napoli è intervenuto Fedele Piscopo, un caro amico di Walter Carbone, che ha voluto così rendere omaggio alla tragica scomparsa dell’operaio: “Walter era una persona veramente squisita. Facevamo parte della stessa chiesa Evangelica. Sin dal primo momento che l’ho conosciuto si è rivelato come un caro fratello, mi ha dato sempre tante dimostrazioni di affetto. Nei miei momenti difficili riusciva a darmi tutto quel calore di cui avevo bisogno“. L’amico di Walter ha aggiunto: “La sua morte ha devastato l’intera comunità, ha lasciato un vuoto enorme. è un dolore forte per tutti quelli che lo hanno conosciuto. L’importante è sapere che adesso è tra le braccia di Dio“. Sulla dinamica della morte dell’operaio, Fabio Piscopo ha spiegato: “Non ho voluto approfondire più di tanto, so che era assieme al fratello quando è andato a fare questo sopralluogo alla piscina comunale di Secondigliano“.