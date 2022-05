0 Facebook Massimo Ranieri dopo la caduta manda un messaggio dal Cardarelli: le prime parole Spettacolo 13 Maggio 2022 15:05 Di redazione 1'

Arrivano le prime parole di Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco al Teatro Diana a Napoli. Dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli. Lì l’artista napoletano, 71 anni, aggiorna tutti.

E’ probabile che sia caduto perché accecato dalle luci di scena ha messo un piede in fallo non capendo che il palco era finito. Per lui una frattura della costola insieme ad altri dolori al braccio e la riabilitazione.

Ranieri ha voluto dunque ringraziare il personale medico: