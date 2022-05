0 Facebook Napoli, operaio precipita a Secondigliano: è in gravi condizioni Operaio precipita a Secondigliano. L'uomo è caduto da un tetto mentre eseguiva un sopralluogo. Sul posto i soccorsi e i carabinieri Cronaca 11 Maggio 2022 18:49 Di redazione 1'

Questa mattina a Secondigliano verso le 9:30 i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso la piscina comunale di corso Secondigliano dove poco prima un operaio era precipitato da un’altezza di circa 10/12 metri.

L’uomo – un 48enne napoletano – era sul tetto in legno lamellare per un sopralluogo ed è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi del caso e personale dell’Asl per le verifiche di competenza. L’area è stata sequestrata.