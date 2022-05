0 Facebook Napoli, tragedia a Pianura: uomo precipita dal 6° piano e muore. Inutili i soccorsi sul posto Cronaca 13 Maggio 2022 10:38 Di redazione 2'

Immane tragedia a Napoli, all’alba di oggi venerdì 13 maggio, un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone di un’ abitazione situata al sesto piano di uno stabile. A riportare la drammatica notizia è NapoliToday.

Uomo precipita dal sesto piano e muore

Dramma a Pianura, quartiere di Napoli. Un uomo è morto a via Sandro Botticelli, dopo esser precipitato da un balcone di un appartamento situato al sesto piano di uno stabile. Il decesso si è consumato alle prime luci dell’alba: a perdere la vita è C.M..

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare

L’uomo è morto a seguito della caduta e per via del violento impatto con l’asfalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia di stato dopo che un passante aveva lanciato l’allarme. Sono in corso le indagini per chiarire il prima possibile la dinamica del dramma.