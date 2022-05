0 Facebook Pianura, partita di calcio finisce con invasione e rissa: tifoso scavalca e picchia giocatore Tifoso scavalca e picchia calciatore. L'episodio è stato immortalato in un video diventato virale sul web grazie a social Cronaca 12 Maggio 2022 18:22 Di redazione 1'

Pianura, una partita di Prima categoria, spareggio per i play off tra le squadre Quartograd e Rione Terra. Quest’ultima ha dominato e stravinto il match per 4-0. Risultato che non è andato giù ad un tifoso che ha reagito in modo assurdo e violento.

Tifoso scavalca e picchia calciatore

Infatti, in un video pubblicato su TikTok e diventato virale sul web grazie ai social (condiviso sulla pagina Facebook del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli), un tifoso ha scavalcato le recinzioni degli spalti ed è entrato in campo per dare uno schiaffo ad un calciatore.

Il post su Facebook