0 Facebook Giro d’Italia a Napoli, il dispositivo di traffico in città: quali sono le strade chiuse e gli orari Sport 13 Maggio 2022 21:02 Di redazione 9'

Il Comune di Napoli ha pubblicato un’ordinanza che ha illustrato il dispositivo di traffico valido da oggi fino a sabato sera in merito al Giro d’Italia che si terrà a Napoli e nella zona Flegrea. Gli atleti sabato 13 maggio alle 13.25 partiranno da piazza del Plebiscito, raggiungeranno la rotonda Diaz e da li daranno il via alla competizione. I ciclisti dovranno raggiungere il Monte di Procida e fare ritorno per quattro volte.

Il dispositivo di traffico per il Giro d’Italia a Napoli

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione in occasione della tappa del Giro d’Italia che si terrà a Napoli il 14 maggio 2022.

IL DIRIGENTE – Premesso che:

• si svolgerà il 105° Giro d’Italia – Corsa ciclistica internazionale per professionisti. 8^ tappa il giorno 14 maggio 2022;

• il tracciato di gara ricadente nel Comune di Napoli interesserà i territori delle Municipalità 1 e 10 e, in particolare, le seguenti strade:

◦ Sfilata: piazza Plebiscito – via Cesario Console – via Santa Lucia – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre – via Partenope – via Francesco Caracciolo;

◦ Gara andata: via Caracciolo – via Mergellina – via Orazio – via Francesco Petrarca – via Alessandro Manzoni – via Giovanni Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro;

◦ Gara ritorno: via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo.

• inoltre, gli Organizzatori della manifestazione hanno inoltrato un piano dettagliato delle esigenze relativamente alle strade interessate dal passaggio degli atleti, di aree interessate dagli eventi e quelle necessarie per la logistica tra le quali, in particolare, piazza del Plebiscito, via Caracciolo/rotonda Diaz, via Caracciolo/largo Sermoneta, via Nazario Sauro, via Cesario Console e le strade ricadenti nell’area compresa tra queste ultime e via Santa Lucia;

• per l’organizzazione dell’evento si sono svolti una serie di sopralluoghi da parte dei servizi interessati e di riunioni tra i quali quella del Comitato Operativo Viabilità del 5 aprile 2022 presso la Prefettura di Napoli, che ha visto la partecipazione degli Organizzatori, della Regione Campania, della Città Metropolitana, degli Enti locali interessati dal percorso, delle FF.OO., della Tangenziale di Napoli, dei Vigili del Fuoco nonché degli operatori sanitari;

• successivamente, in data 19 aprile, il Servizio Eventi ha organizzato una riunione per la definizione delle procedure amministrative e operative legate alla realizzazione dell’evento, invitando tutti i servizi interessati;

• con successiva comunicazione del 27/04/2022, gli Organizzatori della manifestazione hanno inoltrato alcune richieste e precisazioni relative alla sosta in via Generale Orsini e via Riviera di Chiaia.

Ritenuto che per assicurare lo svolgimento in sicurezza della predetta manifestazione, si rende necessario adottare il provvedimento indicato nella parte dispositiva del presente atto;

Letti:

∙ il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

∙ Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

∙ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

ORDINA – Istituire:

A) il giorno 14 maggio 2022:

1. dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Cesario Console – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre;

2. dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo – viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica – viale Antonio Gramsci – piazza Sannazaro (nella carreggiata dall’intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci) – via Mergellina – via Orazio – via Francesco Petrarca – via Alessandro Manzoni – via Giovanni Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro;

B) Il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti di cui alla precedente lettera A), provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti;

C) la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara sportiva di cui alla precedente lettera A).

D) dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore ore 17:30 del giorno 14 maggio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva di cui alla precedente lettera A).

E) Il giorno 14 maggio 2022, dalle ore 10:00 dalle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. il divieto di transito veicolare e di circolazione:

a) nel sottopasso di via Claudio;

b) in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano;

2. il senso unico di circolazione:

a) in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare;

b) in piazza Sannazaro, nella carreggiata dall’intersezione con la Galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno;

c) in via Giordano Bruno, dalla confluenza con piazza Sannazaro alla confluenza con piazza della Repubblica.

F) Il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento: 1. dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Santa Lucia; 2. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 15:00 del 14/05/2022 in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro;

3. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro e via Partenope;

4. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 16:00 del 14/05/2022 in piazza Trieste e Trento e via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

5. dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Generale Giordano Orsini, tratto da via Cesario Console a via Palepoli;

6. dalle ore 18:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Pergolesi e nei controviali di viale Antonio Gramsci;

7. dalle ore 18:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 22:00 del 14/05/2022 in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con via Posillipo all’intersezione con il viale di collegamento con via Mergellina; 8. dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Riviera di Chiaia, da via San Pasquale a vico San Guido.

G) Il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento: 1. dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze del 14/05/2022 in via Santa Lucia; 2. dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del 14/05/2022 in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro; 3. dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro e via Partenope; 4. dalle ore 3:00 alle ore 24:00 del 14/05/2022 in viale Anton Dhorn;

5. dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Pergolesi e nei controviali di viale Antonio Gramsci;

6. dalle ore 19:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 24:00 del 14/05/2022 in via Generale Giordano Orsini, tratto da via Cesario Console a via Palepoli;

7. dalle ore 22:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 22:00 del 14/05/2022 in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con via Posillipo all’intersezione con il viale di collegamento con via Mergellina;

H) dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro, una corsia di emergenza, lato fabbricati, con direzione verso via Ammiraglio Ferdinando Acton;

BA-varie strade

I) dalle ore 22:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 10.00 del 14/05/2022 e dalle ore 17:30 (a fine gara) alle 22:00 del 14/05/2022, doppio senso di circolazione in via Mergellina, dalla confluenza con via Posillipo all’intersezione con il viale di collegamento con via Caracciolo;

J) dalle ore 7:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze del 14/05/2022:

1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio del Commiliter;

2. il divieto di transito veicolare eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (che circoleranno a senso unico alternato).

Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospese. Per tutta la validità del presente provvedimento, i possessori di posto H personalizzato e i Residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione coatta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.

La relativa segnaletica provvisoria e quant’altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante la manifestazione, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo ripristino.

Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n.285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza. Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l’esigenza nonché a modificare l’orario di attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.

A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato. Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., d.lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.