0 Facebook Paura in Autostrada, bus di scolari in gita colpito da pezzo di metallo: una ragazza ferita Cronaca 11 Maggio 2022 13:26 Di redazione 1'

Grande paura nella mattinata del 11 maggio, sull’A2, l’Autostrada del Mediterraneo. Come riporta il Mattino, un pullman, carico di studenti, che erano diretti in gita scolastica a Napoli, è stato colpito da un grosso pezzo di alluminio presente sull’asfalto.

Pezzo metallico colpisce pullman di scolari: paura sull’autostrada

Momenti di panico sull’A2, all’altezza di Campagna, nel Salernitano. Un camion che stava transitando lungo l’autostrada, è finito contro un pezzo metallico, con tutta probabilità perso dalla carrozzeria di un altro veicolo. Le ruote del tir hanno scagliato l’oggetto contro il parabrezza del pullman dove viaggiavano gli studenti.

Una ragazza ferita

Fortunatamente il parabrezza ha retto l’urto così da non permettere all’oggetto di carrozzeria di entrare all’interno del bus. Il conducente è riuscito a frenare senza coinvolgere altre automobili. Enorme lo spavento per gli studenti: in particolare una ragazza è rimasta ferita a seguito della brusca frenata. Sul posto sono accorsi immediatamente la polizia stradale.