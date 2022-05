0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori, scoppia l’amore in hotel? Le foto dei due non mentono Spettacolo 11 Maggio 2022 14:47 Di redazione 1'

Dopo la notizia dell’addio a una dalla loro relazione, non sono stati visti più insieme Anna Tatangelo e Livio Cori. I due non hanno nè confermato né smentito la notizia, ma il rapper napoletano si è soltanto limitato a fare una stories in cui affermava di non aver rilasciato alcuna dichiarazione ai giornali.

Le parole di Cori arrivano semplicemente dopo la pubblicazione della notizia dell’addio che lui avrebbe commentato dando colpa alla Tatangelo. Insomma nulla di fondato ci sarebbe dietro questa notizia lanciata dai settimanali di gossip.

E ora cosa è accaduto? Lo scorso martedì Anna Tatangelo ha pubblicato una sua foto nell’hotel di Napoli in cui solitamente si rifugiava proprio con Livio Cori. Il rapper dal canto suo ha pubblicato un selfie in un’ascensore e pare proprio che sia lo stesso hotel. Che sia ristoppiato l’amore? O forse si era tratta di una crisi passeggera già risolta? Vedremo!