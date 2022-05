Hanno scelto lui, Errico Porzio, maestro pizzaiolo napoletano con una spiccata capacità comunicativa, per insegnare l’arte del pizzaiuolo napoletano nella capitale degli Emirati Arabi, presso la prestigiosa struttura alberghiera Conrad Abu Dhabi Etihard Towers.

Saranno sette giorni di Master Classes, dal 15 al 22 maggio, durante i quali Porzio avrà modo di trasmettere ai giovani pizzaioli l’antica e rinomata arte napoletana, non a caso riconosciuta dall’Unesco come parte del patrimonio culturale dell’umanità.

Le parole di Errico Porzio:

“E’ una grande soddisfazione per me, dopo tanti anni di attività, la gestione di numerosi locali e l’ insegnamento presso la scuola di Pozzuoli, sapere di essere stato selezionato tra migliaia di pizzaioli per condurre una formazione di respiro internazionale. Questo incarico mi riempie di orgoglio e, allo stesso tempo, trovo molto stimolante poter contribuire alla diffusione degli standard qualitativi napoletani della pizza nel cuore degli Emirati Arabi, crocevia tra la cultura mediorientale e quella occidentale.”