Isola dei Famosi, è guerra tra Ilary Blasi e Alvin: “Non si sopportano proprio più”

Tutti avranno notato che tra Ilary Blasi e Alvin non corre buon sangue. La conduttrice ha più volte fatto capire, data la sua schiettezza, che l’inviato non le va tanto a genio. A confermare l’astio è il sito Dagospia:

“Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”.