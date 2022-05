0 Facebook Morto Richard Benson, storico personaggio televisivo, le ultime parole: “Se muoio, muoio felice” Cronaca 10 Maggio 2022 15:14 Di redazione 1'

E’ morto Richard Benson, lo storico chitarrista e personaggio televisivo aveva 67 anni. L’annuncio è arrivato dalla sua pagina ufficiale su Facebook.

“Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”.

Personaggio protagonista della scena Underground degli anni Settanta, Richard Benson inizialmente era famoso nel solo ambiente popolare romano infatti era protagonista di alcuni show che andavano in onda su reti locali. Sicuramente uno dei protagonisti del trash. Le sue origini anglosassoni sono sempre state un mistero. Unica fonte un passaporto in cui compare come luogo di nascita Woking, una cittadina nei pressi di Londra, comparso su un sito non ufficiale dedicato all’artista.