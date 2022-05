0 Facebook Il matrimonio di Francesco Merola a La Sonrisa, la promessa al papà: “Gliel’ho detto che la porterò sempre avanti” Spettacolo 10 Maggio 2022 14:26 Di redazione 2'

Francesco Merola, ospite da Mara Venier la scorsa domenica, ha raccontato il suo incontro con la donna che breve diventerà sua moglie. I due si sono conosciuti grazie a Nino D’Angelo e breve convoleranno a nozze presso La Sonrisa, il set de Il Castello delle Cerimonie.

L’incontro galeotto tra il figlio del re della sceneggiata e Marianna Mercurio è avvenuto durante le prove di uno spettacolo teatrale. Molto romantiche le parole di Francesco:

“Mi tremano le gambe! Io non sono mai stato sposato ma ho deciso perché questa volta il cuore batte diversamente. Quando la vidi scendere dalle scale del teatro dissi subito che mi piaceva e da lì è nato il corteggiamento e non ho capito più niente”. E’ arrivato, durante la trasmissione, anche un video messaggio di Nino D’Angelo: “Questi signori dovevano fare la finta di essere fidanzati e si sono innamorati veramente”, ha commentato Nino D’Angelo”.

Il matrimonio di Francesco Merola a La Sonrisa, la promessa a Mario Merola

Testimoni di eccezione per le nozze saranno i padroni di casa: Don Matteo e Imma Polese, grandi amici dello scomparso Mario Merola. In trasmissione arriva anche il ricordo per il padre. “Come era bello papà! Ogni giorno sto male, papà è l’aria, è tutto… io devo continuare per lui”. Francesco ha spiegato di avergli fatto una promessa: “La canzone di papà la porterò sempre avanti”. “Giocava tanto e perdeva – racconta Francesco -, ma era il suo unico vizio. Per il resto, non ha mai tradito mia madre, ha sempre amato tutti noi figli ed era una persona molto buona”.