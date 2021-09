0 Facebook Francesco Merola in lacrime in tv: “Ho nostalgia del mio papà. Aveva un problema” Spettacolo 26 Settembre 2021 17:23 Di redazione 2'

Ospite di Mara Venier a Domenica In questo pomeriggio è stato il figlio di Mario Merola, Francesco. Nel salotto televisivo di Rai 1 non è mancata la commozione, l’erede di colui che è stato consacrato come uno degli attori e cantanti napoletani più noti di sempre, ricordando il padre non ha resistito all’emozione.

Il vizio di Mario Merola

“Le immagini di mio padre mi fanno piangere perché ho nostalgia, ho avuto solo un insegnante: Mario Merola”, ha raccontato Francesco Merola a Zia Mara. Poi ha parlato del grande problema che aveva Mario Merola con il gioco, un vizio noto ai più che a detta del figlio era l’unico che aveva: “Giocava tanto e perdeva, ma era il suo unico vizio. Per il resto, non ha mai tradito mia madre, ha sempre amato tutti noi figli ed era una persona molto buona”.

Francesco Merola ricorda il padre a Domenica In

Da quando il padre è scomparso, la madre vive nel suo ricordo – racconta Francesco Merola -o. “Mia madre continua a vivere nella stessa casa, a Napoli, con i suoi ricordi. Non vuole fare nient’altro che guardare i suoi film“. Nel corso dell’intervista sono stati mandati in onda i messaggi di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio che hanno ricordato con gratitudine Mario Merola, per loro un vero e proprio mentore. Francesco ha poi cantato “Parla cu’mme”, singolo dedicato al padre scomparso.