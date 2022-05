0 Facebook “FATTI. Fummo”, Augusto Penna firma il suo primo romanzo con il plauso di Irvine Welsh Lo scrittore britannico ha scritto la prefazione del libro e sarà al fianco dell'autore a Napoli, a Roma e a Milano in occasione della presentazione Cultura 9 Maggio 2022 12:17 Di redazione 2'

Martedì 10 maggio Augusto Penna presenta il suo primo romanzo – FATTI. Fummo – Diario di una stupefacente quarantena – edito da Magmata. All’appuntamento, alle ore 19 alle Scalze a Napoli, sarà presente Irvine Welsh, autore della prefazione del libro. Un incontro in cui Penna, dialogherà con Gennaro Ascione, scrittore ed epistemologo e Welsh, la cui conoscenza è stata un’ispirazione per la stesura di questo romanzo.

Protagonista di FATTI. Fummo è Nando, un uomo che ha sempre vissuto la sua vita al massimo, tra locali notturni, festival e bar, un universo così pregnante nella sua vita che nel momento in cui è scattato per tutto il mondo il lockdown, si è trovato a dover affrontare una realtà del tutto inaspettata. Con lui ci sono gli amici di una vita, compagni di un viaggio che svelerà poi un finale sorprendente. Le pagine di questo romanzo raccontano in modo fresco e accattivante le peripezie di Nando, Sgamato, Gelso, Marcellina e Aria, catturando l’attenzione del lettore fin dal primo episodio.

La voce narrante è quella di Nando, che con una dialettica divertente e irriverente, riesce a catapultare il lettore nei luoghi in cui le vicissitudini tragicomiche dei protagonisti si susseguono. In un viaggio in cui passato e presente si mescolano, questo libro promette di strappare più di una risata, ma è anche un’occasione di riflessione sull’imprevedibilità della vita, donandoci uno spunto per affrontarla. Augusto Penna con questo romanzo d’esordio è riuscito – come Irvine Welsh spiega nella prefazione – a fotografare il cambiamento delle nostre vite nel periodo del Covid, regalandoci un punto di vista sicuramente diverso dalla narrativa cui siamo stati abituati negli ultimi tempi.

FATTI. Fummo sarà presentato a Roma, l’11 maggio, alle 19 al Contemporary Cluster, a Roma, con Irvine Welsh e Vito Foderà, autore e il 12 maggio, alle 19.00 a Milano, al Serendeepity, storico negozio di dischi al corso Ticinese 100, all’incontro parteciperà anche Cristiano de Majo, direttore editoriale di Rivista Studio.