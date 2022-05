0 Facebook Pozzuoli, tragico incidente stradale: accusa malore e impatta contro un’auto, morto un uomo Cronaca 9 Maggio 2022 13:12 Di redazione 1'

Drammatico incidente stradale nella mattinata a Pozzuoli, nel Napoletano dove è morto un uomo. La vittima è stata colta da un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. A riportare la notizia è la pagina ‘Campi Flegrei‘.

Viene colto da malore mentre era alla guida: muore uomo a Pozzuoli

Tragico incidente a Pozzuoli, in via Provinciale Lucrino Averno, intorno alle 11 di questa mattina. L’uomo ha perso il controllo della sua auto finendo per sbattere contro un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi del 118

Sul luogo del drammatico sinistro stradale sono accorsi sia la polizia municipale che i sanitari del 118: ogni tentativo di salvare la vita dell’uomo è stato vano. Ancora da chiarire se l’automobilista sia deceduto per via dell’impatto frontale con l’altra vettura o per il malore accusato.

IL POST SU FACEBOOK DELLA PAGINA ‘CAMPI FLEGREI’