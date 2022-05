0 Facebook Pozzuoli, medico accusa malore al ristorante e muore: è dibattito sulla tempestività dei soccorsi Cronaca 8 Maggio 2022 13:19 Di redazione 2'

Una cena tra medici finisce in tragedia a Pozzuoli, nel Napoletano. Ieri sera, un malore ha ucciso il medico Benedetto Pepe, coordinatore nazionale del Saues: sindacato autonomo urgenza sanitaria. A darne notizia il presidente dello stesso sindacato Paolo Ficco.

Muore Benedetto Pepe, malore improvviso per il medico mente era a cena

Mentre era a cena con alcuni medici, un malore improvviso ha stroncato il medico Benedetto Pepe. Un probabile infarto sarebbe stata la causa della morte dell’uomo. Il presidente del Saues, Paolo Ficco, ha voluto rendere omaggio a Benedetto Pepe eleggendolo come: “Medico psichiatra tra i più attivi del nostro sindacato, padre esemplare, raro esempio di generosità sul lavoro e nella vita sociale“.

Le versioni opposte sul ritardo dei soccorsi

Lo stesso Paolo Ficco ha voluto evidenziare come i soccorsi non siano arrivati tempestivamente: “Col dolore per la sua scomparsa il rammarico per la mancata tempestività dell’intervento dell’ambulanza del 118 lungamente attesa nel ristorante laddove i medici presenti si erano prontamente attivati per praticare i primi possibili soccorsi del caso“.

“Nessuno tocchi Ippocrate“, pagina Facebook gestita da alcuni operatori sanitari campani ha voluto ribattere all’accusa di Paolo Ficco sul ritardo dei soccorsi: “Ci preme precisare che i mezzi di soccorso intervenuti hanno raggiunto il target abbondantemente nei tempi previsti“.

IL MESSAGGIO DELLA PAGINA ‘NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE”