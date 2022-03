0 Facebook Angela Iannotta, parla la mamma operata di bypass gastrico: “Voglio i miei figli, non lo farei se tornassi indietro” Cronaca 17 Marzo 2022 19:58 Di redazione 1'

Parla Angela Iannotta, la donna operata di bypass gastrico per perdere peso e ora in gravi condizioni. Lotta per la vita, maora pare stia meglio e ci tiene a far sentire la sua voce. Dopo che per lei hanno parlato il padre e il marito, è arrivato il suo turno.

La donna, 28 anni, di Santa Maria Capua Vetere, manda un messaggio dall’ospedale. Foto l’intervento fatto lo scorso anno per perdere peso non è mai stata bene fino al ricovero lo scorso febbraio. Ha voluto comunicare al programma di Rai 1 La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, un messaggio: