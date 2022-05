0 Facebook Avellino, ragazzino di 16 anni in fin di vita con un colpo di pistola alla testa: indagini in corso Ragazzino di 16 anni in fin di vita con un colpo di pistola alla testa. Il dramma in Irpinia, il giovane è di origini russe Cronaca 3 Maggio 2022 11:10 Di redazione 2'

Ha 16 anni e origini russe. Non è chiaro se si è trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. L’arma utilizzata è stata la pistola detenuta in casa dai genitori. Ora, dopo un urgente e delicato intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale Moscati di Avellino, è in fin di vita. Il dramma è accaduto in Irpinia, in provincia di Avellino.

Ragazzino di 16 anni in fin di vita con un colpo di pistola alla testa

Siamo a contrada Torre dei Monaci a Gesualdo. Per motivi ancora da accertare il 16enne è stato colpito da un proiettile alla testa. L’operazione dei medici ha riguardato la calotta cranica. Come riportato da La Repubblica vi sono indagini in corso per accertare la dinamica e il movente dei fatti.

Le indagini

L’adolescente è stato adottato da una famiglia di professionisti del posto quando aveva sette anni. L’arma si trovava in casa perché il papà è un esperto ed appassionato di caccia, la madre è invece un’agente della polizia Municipale.

I messaggi

“Preghiamo per lui, era un ragazzo senza apparenti problemi“, ha detto don Enzo Gaudio, sacerdote francescano del paese. La giovane vittima è uno studente del liceo scientifico locale. “Uno dei migliori allievi“, ha affermato il preside dell’istituto.