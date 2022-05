0 Facebook Napoli, Spalletti non parla in conferenza stampa. De Maggio sbotta: “E’ mancanza di rispetto!” Sport 6 Maggio 2022 15:42 Di redazione 2'

Mistero sulla conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match di campionato di domani contro il Torino. Davanti ai giornalisti presenti a Castel Volturno avrebbe dovuto esserci, come di consueto, il mister, ma con sorpresa dei colleghi presenti, innanzi a carta stampata e televisioni, c’era lo staff del tecnico toscano.

Spalletti non parla in conferenza stampa, è giallo a Castel Volturno

E’ giallo per quanto riguarda la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il mister non si è presentato per dare spazio, a Champions League ormai conquistata, al suo staff. Al centro sportivo di Castel Volturno, tra lo stupore di tutti, hanno così parlato i vari collaboratori del tecnico toscano scatenando la reazione di tifosi e addetti ai lavori. All’incontro con la stampa erano presenti: Marco Domenichini, Daniele Baldini, Alejandro Lopez, Francesco Calzona, Francesco Sinatti, Francesco Cacciapuoti e il match analist Simone Beccaccioli.

Il commento di Valter De Maggio

Valter De Maggio, conduttore di ‘Radio Gol‘ su Kiss Kiss Napoli – radio ufficiale del Calcio Napoli – ha esternato il suo dispiacere per quanto accaduto al centro sportivo di Castel Volturno: “Forse Spalletti ha voluto dare luce a tutto il suo staff per la conquista della Champions, ma la comunicazione della società ieri era: Spalletti domani in conferenza”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “E’ un gesto nobile, ma in 30 anni che faccio comunicazione, non ho mai visto una cosa del genere. I tifosi sono arrabbiati, abbiamo pubblicizzato qualcosa che non esiste. Qui sono numeri, se la società mi dice che parla Spalletti, ci deve essere Spalletti, è questione di rispetto. Ha sbagliato il mister con tutti i colleghi, non esiste al mondo”.