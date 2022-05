0 Facebook Volla, bimba esclusa dalle gite scolastiche perché disabile: il video-denuncia della madre Il filmato è stato immediatamente segnalato al consigliere regionale dei 'Verdi' Francesco Emilio Borrelli Cronaca 6 Maggio 2022 14:42 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto raccontato da una mamma di una bambina disabile di Volla, nel Napoletano. Attraverso un video lanciato sui socia, la donna, ha lanciato un vero grido d’aiuto denunciando una vicenda gravissima.

Bimba disabile esclusa dalle gite, la denuncia della madre

La mamma di una bambina disabile ha raccontato nel filmato che la scuola dove va la figlia – Istituto Matilde-Serao di Volla – ha annullato due gite. Il motivo? Il non volersi assumere la responsabilità di una ragazza diversamente abile nonostante la madre della bimba si sia offerta lei stessa di fare da accompagnatrice. Il filmato è stato immediatamente segnalato al consigliere regionale dei ‘Verdi‘ Francesco Emilio Borrelli.

Il commento di Borrelli

Il politico si è subito interessato alla vicenda e, in collaborazione con lo speaker radiofonico de ‘La Radiazza‘ Gianni Simioli, hanno dato nuovi aggiornamenti sulla vicenda: “Abbiamo verificato la vicenda che è risultata vera. Ci siamo messi immediatamente in contatto con la vice-presidente dell’Istituto Matilde-Serao di Volla che ci ha comunicato di aver risolto il problema dopo una riunione con la mamma della bambina“. Il politico amareggiato chiosa: “La verità è che siamo molto arretrati in tema di disabilità“.

