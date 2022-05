0 Facebook E’ ufficiale, De Laurentiis è costretto a vendere il Napoli entro due anni oppure il Bari Calcio Napoli 4 Maggio 2022 19:04 Di redazione 1'

Arriva la decisione ufficiale: Aurelio De Laurentiis sarà costretto a vendere il Napoli oppure il Bari entro due anni. Aurelio e Luigi De Laurentiis devono attenersi alla decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha rigettato il ricorso sul caso delle multiproprietà che riguardano direttamente i De Laurentiis.

Sono le norme della Figc a vietarlo infatti una società non può avere due club. Entro l’estate del 2024 non potrà più esistere questo dualismo “da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado”. Ora il Bari è in serie B mentre quando fu preso era ripartito dai Dilettanti in seguito al fallimento delle precedenti gestioni.

Adesso non resta che decidere cosa fare.