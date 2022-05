0 Facebook Emergenza al Cardarelli, De Luca: “Non è stato fatto abbastanza. Macchia l’immagine della sanità in Campania” Cronaca 6 Maggio 2022 16:43 Di redazione 2'

Nel corso del consueto appuntamento con il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook, si è parlato anche delle vergognose immagini dell’ospedale Cardarelli con barelle ammassate l’una contro l’altra con tanti pazienti in attese di cure.

“Al Cardarelli non è stato fatta abbastanza”

Come riportato da Fanpage, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta su Facebook, ha toccato il discorso dell’ospedale Cardarelli ammettendo che: “Non è stato fatto abbastanza” nel dare una mano all’ospedale più grande del Mezzogiorno. Poi la lamentela verso il Governo per i pochi soldi destinati al personale sanitario, spiegando che la Campania è: “Sottodimensionata di almeno 10mila unità“.

Il presidente ha poi aggiunto: “Non mancheranno servizi televisivi, ma è una cosa grave e non c’è da cancellare le realtà amare quando ci sono. Quelle vicende fanno male, quando sei impegnato in un lavoro all’ultimo respiro e ti ritrovi davanti a emergenze che sporcano l’immagine della nostra sanità“.

La questione dei ‘Pronto Soccorso’

Sui Pronto Soccorso chiusi per via dell’emergenza Covid, De Luca ha spiegato: “Noi a Napoli li abbiamo aperti. Solo quello di Loreto Mare e San Giovanni Bosco sono stati chiusi. Al Cardarelli sono stati sacrificati reparti e posti letto per accogliere malati infetti. Al Cardarelli non è stata data una mano da altri ospedali napoletani”