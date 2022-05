0 Facebook Napoli, lutto in città: addio all’infermiera Ester Esposito È morta l'infermiera Ester Esposito. Il post su Facebook sulla pagina di 'Nessuno tocchi Ippocrate'. Tanti i messaggi d'affetto Cronaca 6 Maggio 2022 12:22 Di redazione 1'

Dolore a Napoli per la scomparsa di una giovane donna e madre. Ester Esposito era uno degli angeli dell’ospedale Cardarelli. L’infermiera, sposata con due bimbe, è deceduta al Pascale. Il triste annuncio è stato dato su Facebook sulla pagina ‘Nessuno tocchi Ipocrate‘.

“‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ posa un fiore virtuale per Ester Esposito, infermiera dell’AORN CARADARELLI DI NAPOLI morta stamane a 38 anni presso l’istituto Pascale. Lascia due splendide bambine ed un marito. Riposa in pace tu che non hai mai esitato a dare aiuto al prossimo!“.

