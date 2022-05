0 Facebook Lite tra Vittorio Sgarbi e Mughi in diretta: “Una rissa da bar tra due persone così colte” Spettacolo 4 Maggio 2022 22:06 Di redazione 1'

Una rissa che ha sconvolto tutti, quella avvenuta al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una lite che andrà in onda questa sera, come ogni mercoledì.

Anche Al Bano, era presente sul palco e, suo malgrado, è stato coinvolto nella discussione. “Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. È scoppiata una rissa pazzesca, sono abbastanza sconvolto. Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia” ha raccontato il cantante al Corriere della Sera.

“Sono volate parolacce e spinte. Ma se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson”, ha affermato. “Sono intervenuto con Iva Zanicchi, ma siamo intervenuti tutti per sedare questa vicenda anche pericolosa per certi aspetti perché Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a 5 centimetri da Sgarbi. È stato incredibile e inaspettato”.