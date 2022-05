0 Facebook Eva Henger, le parole dall’ospedale dopo il grave incidente: “Dovrò farlo per tornare a camminare” Eva Henger parla dall'ospedale. Ricoverato anche il marito Massimiliano Caroletti. I due sono nello stesso nosocomio. Devono essere operati Spettacolo 4 Maggio 2022 12:27 Di redazione 1'

Intervistata da Barbara D’Urso, l’ex porno diva Eva Henger ha raccontato la sua vicenda ai microfoni Mediaset. Le sue parole sono giunte direttamente dall’ospedale dove è ricoverata in seguito al brutto incidente d’auto della quale è rimasta vittima in Ungheria.

Eva Henger parla dall’ospedale

“Sto malissimo, ci vorrà qualche mese per tornare a camminare. Dovrò sottopormi a diversi interventi, sicuramente uno alla caviglia e uno al braccio. Ho molte fratture, alcune di queste non possono essere ingessate, bisogna solo stare immobili e aspettare di guarire. Ci hanno diviso perché entrambi gli ospedali vicini al luogo dell’incidente avevano a disposizione una sola sala operatoria e avevano pochi medici e siccome eravamo entrambi in gravi condizioni hanno pensato che così potessero darci tutte le cure di cui avevamo bisogno“, ha detto la Henger a ‘Pomeriggio 5‘.

L’incidente

Con la Henger, ricoverato nello stesso nosocomio, c’è il marito Massimiliano Caroletti. Anche quest’ultimo è stato vittima dello stesso incidente. Inizialmente il consorte della Henger ha necessitato di un massaggio cardiaco.