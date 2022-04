0 Facebook Grave incidente d’auto per Eva Henger e il marito: “Le condizioni sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”, Spettacolo 29 Aprile 2022 16:06 Di redazione 1'

Incidente grave per Eva Henger. La modella 49enne, madre di Mercedes è stata coinvolta in uno schianto. La notizia, data dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, coinvolge la showgirl e il marito, Massimiliano Caroletti.

Secondo quanto riportato su Instagram, la 49enne e il marito avrebbero avuto un incidente automobilistico nella giornata di ieri, 28 aprile in Ungheria. La Henger e il marito avrebbero riportato gravi ferite. La modella sarebbe ora sottoposta a un intervento insieme al marito. Non si conoscono con esattezza le condizioni né se sull’auto fosse presente anche la figlia dei due: Jennifer, 13 anni.

“Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”, spiega Rosica. “Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione”.