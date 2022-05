0 Facebook Strage in famiglia nel Varesino: uccide moglie, figlia e ferisce gravemente il figlio. L’uomo ha tentato il suicidio dandosi fuoco Uccide moglie, figlia e ferisce il figlio a martellate nel Varesino. L'uomo ha poi provato a uccidersi dandosi fuoco. Grave il figlio Cronaca 4 Maggio 2022 11:13 Di redazione 2'

La donna di 56 anni e la figlia di 16 anni sono state uccise nel sonno, probabilmente a colpi di martello, questa mattina nell’abitazione di via Torino a Samarate (in provincia di Varese). Ferito anche il figlio minore (che in un primo momento era stato dato per morto), trasportato in condizioni gravissime in elicottero all’ospedale della cittadina lombarda.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. L’uomo, Alessandro Maja, 57 anni, di Samarate, avrebbe colpito nel sonno la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni, uccidendole, e il figlio Nicolo‘, 23 anni, ferito alla testa e trasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni.

La strage e la corsa in ospedale

I due giovani sono stati aggrediti nel letto della loro camera, la madre sul divano. Il padre e marito, ancora sporco di sangue, avrebbe cercato poi di uccidersi dandosi fuoco. Al momento si trova piantonato all’ospedale di Varese, dove è stato portato dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa e l’arrivo delle ambulanze. I carabinieri stanno indagando per ricostruire nei dettagli l’accaduto.