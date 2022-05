0 Facebook Napoli, sfiorata la tragedia al Vomero: auto finisce contro palo della luce Grande spavento a piazza Vanvitelli, una delle arterie principali del quartiere napoletano del Vomero Cronaca 3 Maggio 2022 17:00 Di redazione 1'

Tanta paura al Vomero, quartiere di Napoli, per uno spaventoso incidente che, fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze. Una donna, ha perso il controllo della sua auto per poi abbattere un palo dell’illuminazione pubblica.

Grande spavento questo pomeriggio a piazza Vanvitelli, una delle arterie principali del quartiere napoletano del Vomero. Una donna ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un palo della luce.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. La segnalazione dell’accaduto è stata pubblicata da Jo Giovanni Natale, amministratore del gruppo su Facebook ‘Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli‘.

Tragedia sfiorata quindi, ma l’incidente ha tuttavia attratto una gran folla di curiosi che hanno prestato soccorso alla donna.

