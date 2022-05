0 Facebook San Giuseppe Vesuviano in lutto, Antonio Langella non ce l’ha fatta: lottava contro un brutto male Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la tragica scomparsa di Antonio Langella Cronaca 3 Maggio 2022 16:26 Di redazione 2'

L’intera comunità di San Giuseppe Vesuviano, quartiere alle pendici del Vesuvio, in lutto per la tragica scomparsa di Antonio Langella. Il giovane di 24 anni è stato portato via da un brutto male dopo aver combattuto come un leone.

Lutto a San Giuseppe Vesuviano, morto Antonio Langella

Non ce l’ha fatta Antonio Langella, giovane di 24 anni, scomparso per via di un brutto male. La notizia della morte del ragazzo ha fatto immediatamente il giro del web buttando nello sconforto l’intero quartiere Vesuviano. Antonio era un grande fan della nota cantante neo-melodica Nancy Coppola e, dopo anni, aveva finalmente realizzato il sogno di incontrarla e di chiederle una foto assieme.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la tragica scomparsa di Antonio Langella: “Buon viaggio Antonio, porta quel tuo sorriso agli angeli“, scrive un utente sui social. Dello stesso tenore un altro messaggio pubblicato: “Piccolo angelo, un brutto male ti ha portato via alla vita terrena“. Un gran numero di messaggi tutti a ricordare Antonio, chiaro segnale di quanto abbia scosso l’intera comunità di San Giuseppe Vesuviano la scomparsa del 24enne.