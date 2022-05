0 Facebook Appuntamento su un sito di incontri finisce male nel Napoletano: “Dammi tutto o mostro il filmato del nostro incontro” Cronaca 3 Maggio 2022 18:36 Di redazione 1'

Adescato sul web, nello specifico su un sito di appuntamenti, un uomo è stato truffato. Dopo aver deciso dove e a che somma consumare il rapporto, è stato minacciato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Durante la prestazione sessuale infatti la vittima è stata filmata da un complice. Al termine della performance l’altro con una mannaia l’ha minacciato per farsi consegnare il denaro intimando l’uomo di non rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare. Pena? La pubblicazione del filmato appena fatto. In quel modo la vittima ha visto andar via dalle sue tasche il denaro e le chiavi della sua vettura.

Nonostante ciò l’uomo è riuscito a scappare e a denunciare tutto al commissariato di polizia. Le indagini degli agenti del commissariato di Torre Annunziata, coordinate dalla Procura, hanno condotto all’identificazione dei colpevoli. Entrambi sono stati arrestati e ora sono detenuti alla Casa Circondariale di Poggioreale.