Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, la tarda mattinata di lunedì 2 maggio

Una giornata di lavoro finita in strage: tragico incidente a Mercato San Severino, comune in provincia di Salerno. Durante una manovra, un trattore, si è ribaltato ed ha schiacciato un ragazzo di 25 anni, Antonio Cerrato. Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, la tarda mattinata di lunedì 2 maggio.

Antonio muore su un trattore, la dinamica dell’incidente

A riportare la notizia è ‘Il Mattino‘ spiegando che il ragazzo è caduto in un fosso mentre, alla guida del trattore, stava percorrendo un sentiero sterrato. Il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato e il 25enne è rimasto schiacciato. L’allarme è stato lanciato dal fratello di Antonio che era con lui in montagna.

Sin da subito si è capito la gravità della situazione

Sin dal primo istante si era capito la gravità dell’incidente, purtroppo per Antonio Cerrato non c’è stato nulla da fare. Il corpo senza vita del giovane è stato così trasportato all’obitorio dell’ospedale di Mercato San Severino in attesa delle disposizioni del magistrato che, a breve, potrebbe disporre la restituzione della salma alla famiglia.