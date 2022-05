0 Facebook Dramma sull’A30, camionista si sente male e sbatte contro il guardrail: è morto sul colpo Cronaca 3 Maggio 2022 13:41 Di redazione 2'

Tragedia ieri sull’Autostrada A30, poco prima della barriera Caserta-Salerno, nei dintorni del casello autostradale di Mercato San Severino. Un camionista ha perso la vita mentre era alla guida del mezzo pesante per un improvviso malore.

Camionista muore per un malore, la dinamica della tragedia

Come riferito dai colleghi de ‘Il Mattino‘, una prima ricostruzione del dramma vuole che il camionista stava percorrendo la Salerno-Caserta, in direzione Caserta, quando ha cominciato ad accusare il malore. Probabilmente, l’uomo si è accorto che non si stava sentendo bene e ha virato il suo camion fuori strada schiantandosi contro il guardrail evitando di coinvolgere ulteriori veicoli nell’incidente.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Dopo lo scontro con il guardrail, gli altri automobilisti hanno subito avvisato i soccorsi del 118 che sono immediatamente arrivati sul posto. Purtroppo per il camionista non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali. Enorme il caos generato con file di macchine nel traffico fino a tarda sera. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti di polizia stradale di Caserta Nord per chiarire la dinamica dell’incidente.