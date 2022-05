0 Facebook La Pro Fighting Napoli Club per il sociale, giornata all’insegna dello sport per i bimbi ucraini Eventi 3 Maggio 2022 14:39 Di redazione 1'

Non solo sport ma anche tanto cuore. Così la Pro Fighting Napoli Club ha organizzato, insieme alle associazioni Mysli e Un sorriso nel cuore, una nuova iniziativa solidale per l’Ucraina. In particolare per le persone più deboli e penalizzate dalla guera: i bambini.

Per i piccoli giunti a Napoli dal paese colpito dalle bombe, è stato organizzato un evento con tante attività ricreative e sportive. Ci saranno l’animazione e le arti marziali come il judo, il taekwondo, la boxe, la kickboxing e il muaythai.

“È solo un modo per dare a questi bambini un pò di allegria e spensieratezza“, ha spiegato Luca Donadio che insieme ad Andrea Paesano e Ivan Milone gestiste la Pro Fighting Napoli Club. Per i piccoli è stata organizzata anche una raccolta fondi.

Appuntamento il prossimo fine settimana, sabato 7 maggio dalle 11 alle 13, presso la sede della palestra e associazione sportiva, in via Andrea d’Isernia a Napoli. Per l’occasione è possibile anche portare dei giocattoli da donare. Poi spazio ad un banchetto di dolci.