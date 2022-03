0 Facebook Incidente e incendio in Campania, auto in fiamme: muore giovane di 21 anni Auto in fiamme dopo l'incidente in autostrada. Il sinistro è avvenuto all'altezza del casello autostradale di Nocera nel Salernitano Cronaca 27 Marzo 2022 12:25 Di redazione 1'

Per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118. A soli 21 anni ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto sull’autostrada A16 all’altezza di Nocera, in provincia di Salerno.

Auto in fiamme dopo l’incidente in autostrada

Come riportato da Edizione Napoli, per motivi ancora da accertare, la vettura con a bordo il 21enne si è schiantata contro una protezione di cemento. Dopo lo scontro l’automobile è andata in fiamme. Non è chiaro se la vittima sia deceduta a causa dell’incidente o dell’incendio.

I soccorsi e la stradale

Il giovane era originario di Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia Stradale. Gli agenti hanno avviato i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.