Neonata cianotica sul volo per Napoli, il comandante: "Abbiamo una bambina con difficoltà respiratorie" Cronaca 29 Aprile 2022 14:24

Un atterraggio che stava per trasformarsi in tragedia è quello avvenuto lo scorso giovedì sera, intorno alle 22, Capodichino di Napoli. Il comandante del volo ha chiamato la torre di controllo con tono perentorio per comunicare la presenza a bordo di una neonata in difficoltà respiratorie.

Subito si è attivata la catena dei soccorsi che ha portato a un salvataggio record: avvenuto in soli 8 minuti. Non appena è giunta la telefonata, come riporta “Nessuno Tocchi Ippocrate” in esclusiva, la Centrale Operativa del 118 di Napoli ha disposto 2 ambulanze, tra cui lo STEN del Santobono.

La piccolina, nata prematura, è stata subito trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santobono di Napoli. Sta bene e dovrà solo effettuare controlli di routine.