Fabrizio Corona ancora nei guai: “Mi ha ricattata con video intimi”. Donna sposata e con figli denuncia

Ancora guai per Fabrizio Corona. Questa volta a muovere le accuse contro l’ex re dei paparazzi è una donna che confessa di esser stata minacciata. La presunta vittima ha denunciato sostenendo di esser stata ricattata per un video intimo. Sposata e con figli, si sarebbe rivolta a Corona per un libro da pubblicare, ma poi dopo aver versato i soldi all’agenzia, la stessa sarebbe stata ricattata.

La Procura di Minalo ha aperto una nuova indagine. Dopo la perquisizione da parte dei carabinieri, nell’indagine coordinata dal pm Antonio Cristillo, si sono aperte le strade di altri due reati per l’ex fotografo dei vip: tentata estorsione e tentata truffa.

Secondo la difesa pero: “Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro , ha detto lo storico egale di Corona, Ivano Chiesa come riporta Leggo.it – Non ha niente da nascondere e ci sono anche dei testimoni. Aspetto che venga convocato dalla Procura, così magari evitiamo subito un altro processo ciclopico e dall’esito scontato. Nove volte su dieci, quando ci sono diatribe civili, ci sono anche denunce penali. E questa è una bufala”.

“La donna non è rimasta contenta delle vendite del libro e se l’è presa con Fabrizio”. Nel dettaglio, siccome c’è un procedimento civile in corso, Corona avrebbe dichiarato che se fosse stato costretto a difendersi: “sarebbe venuto fuori anche il rapporto personale che avevano avuto” ovvero il filmato con la relazione tra i due, clandestina.